Informan regidoras agenda de actividades para personas mayores en 2026

Publicidad - LB2 -

La Comisión de Atención a las Personas Mayores presentó un calendario preliminar que incluye foros de salud, eventos deportivos, culturales y revisión normativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Atención a las Personas Mayores del Ayuntamiento de Juárez dieron a conocer la agenda de actividades programadas para 2026, con acciones enfocadas en salud, cultura, deporte, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Las regidoras Dina Salgado, Sandra García y Martha Patricia Mendoza detallaron que el calendario permitirá anticipar gestiones y coordinación interinstitucional para atender temas prioritarios de este sector de la población. La planeación contempla eventos a lo largo del año y ajustes conforme avancen las definiciones logísticas.

“Revisaremos lo que se realizará a lo largo del año que nos servirá a prepararnos con tiempo en algunos de los temas que requieren gestiones y que son importantes”, señaló Dina Salgado, coordinadora de la Comisión.

- Publicidad - HP1

Como primera actividad, se proyecta un foro de salud mental, en coordinación con la Comisión de Familia y Asistencia Social, con fecha tentativa el 20 de marzo, pendiente de definir sede y número de asistentes, con el objetivo de visibilizar y atender necesidades emocionales y psicológicas de las personas mayores.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, que se conmemora el 15 de junio, se prevé la organización de una carrera atlética con salida en las letras de Ciudad Juárez, sobre las avenidas 16 de Septiembre y Francisco Villa, y meta en el Centro Municipal de las Artes, donde se realizaría un evento cultural. La fecha tentativa para esta actividad es el sábado 13 de junio.

Asimismo, se abordó la edición 2026 del Reconocimiento a la Trayectoria de Vida, cuya convocatoria y fechas serán revisadas de manera conjunta por las comisiones de Familia y Asistencia Social y de Atención a las Personas Mayores, con la finalidad de reconocer aportaciones significativas de adultos mayores a la comunidad.

Dentro del calendario también se propuso realizar el Festival Cultural 60 y Más el sábado 15 de agosto, además de avanzar en la revisión de la modificación del Reglamento del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor, la integración a la red de Ciudades Amigables y el fortalecimiento de la difusión de los derechos humanos de las personas mayores.

Finalmente, las regidoras acordaron dar seguimiento al mecanismo de Atención Preferencial a las Personas Mayores en oficinas de servicio público, así como impulsar acciones de capacitación y sensibilización para un trato digno, y analizar propuestas de ligas deportivas dirigidas a este sector poblacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.