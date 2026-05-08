Realizará JMAS reparación de pozo en la colonia Nuevo Hipódromo

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Los trabajos podrían generar baja presión o suspensión temporal del servicio de agua en tres colonias de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que realizará trabajos de reparación y mantenimiento en el pozo 166, ubicado en la colonia Nuevo Hipódromo, como parte de las acciones preventivas para la temporada de calor.

La dependencia indicó que las labores se desarrollarán del viernes 8 al domingo 10 de mayo en el pozo localizado en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Santa Bárbara.

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Debido a estas acciones, podría registrarse baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en las colonias Nuevo Hipódromo, Tecnológico y Campestre Virreyes.

La JMAS explicó que los trabajos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica y mejorar la continuidad del servicio para las familias del sector.

El organismo exhortó a las y los habitantes de las zonas afectadas a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el periodo de mantenimiento.

Asimismo, informó que el personal operativo trabajará de manera continua para concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y restablecer el suministro de forma gradual una vez finalizadas las labores.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento reiteró que estas acciones forman parte de los programas de mantenimiento preventivo implementados para fortalecer el servicio durante la temporada de mayor demanda.

La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso con el mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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