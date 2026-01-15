Correrán este sábado la séptima Carrera Binacional Juárez–El Paso

Publicidad - LB2 -

El evento deportivo cruzará la frontera con activaciones culturales y cierres parciales en puentes internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado 17 de enero se llevará a cabo la séptima edición de la carrera pedestre “Run Internacional Estados Unidos–México 10K”, un evento binacional que busca fortalecer el turismo deportivo y reafirmar el carácter de ciudades hermanas entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

La competencia cruzará la frontera y ofrecerá a las y los corredores un recorrido con alto contenido histórico y cultural, con distintos puntos de animación que acompañarán el trayecto tanto en territorio estadounidense como mexicano, con el objetivo de hacer más atractiva la experiencia deportiva.

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física apoya la logística del evento en el lado mexicano. Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo, señaló que la intención es que los corredores de ambos países disfruten del folclor y la identidad cultural de la región fronteriza.

“Se busca que el corredor norteamericano disfrute del folclor mexicano y viceversa”, explicó la funcionaria.

En Ciudad Juárez, el recorrido incluirá la avenida Heroico Colegio Militar, donde se contará con botargas de distintas dependencias municipales y un colectivo de autos clásicos. En la calle 5 de Mayo se instalará el primer punto de hidratación, acompañado por unidades de Bomberos, una clásica y una moderna, con banderas de ambos países.

Frente a la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, la Banda de Música del Municipio interpretará piezas representativas de la frontera; mientras que en la Plaza de Toros Alberto Balderas se presentará un grupo de baile folclórico. A la altura del Museo de la Revolución en la Frontera, pachucos animarán el paso de los corredores con música de época.

Al incorporarse a la avenida Juárez, un grupo de mimos realizará rutinas para entretener a los participantes, y en la meta se contará con mariachi para dar la bienvenida a quienes concluyan el recorrido. Además, se instalarán puestos de venta con artículos representativos de la frontera.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas y se recomienda a las y los corredores llegar con anticipación para facilitar el cruce hacia Estados Unidos. Estarán disponibles los estacionamientos de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez y el ubicado a un costado del puente internacional Paso del Norte.

En materia vial, solo se cerrará el carril oriente del puente Stanton durante el evento. La línea Exprés/Sentri del puente Lerdo abrirá a partir de las 6:00 de la mañana, mientras que el puente Paso del Norte permanecerá abierto, aunque dos carriles del lado oriente se destinarán exclusivamente a los corredores, con cierre de la línea Exprés/Sentri de 6:00 a 10:00 horas.

En la edición anterior, los hermanos juarenses Jesús Francisco y José Francisco Corona Montoya obtuvieron oro y bronce para México, con tiempos de 31:18 y 32:31 minutos, respectivamente, mientras que la plata fue para Armando Rueda, de Las Cruces, Nuevo México, con 31:31 minutos.

