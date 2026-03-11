Anuncian Primera Carrera Verde Juárez 2026 para promover la reforestación

Publicidad - LB2 -

El evento deportivo se realizará el 28 de marzo en el Parque Extremo y busca fomentar el cuidado del medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y organizadores anunciaron la Primera Carrera Verde Juárez 2026, un evento deportivo que busca promover la reforestación y la conciencia ambiental en la ciudad, programado para el sábado 28 de marzo.

La carrera tendrá una distancia de cinco kilómetros, con salida y meta en el Parque Extremo a las 7:00 de la mañana, informó el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Carlos Escalante Suárez.

“Muy feliz de poder anunciar una carrera más, agradecido con el Presidente Cruz Pérez Cuéllar por el apoyo para seguir haciendo deporte en esta frontera”, expresó el funcionario.

La inscripción tendrá un costo de 230 pesos, equivalente a la donación de un árbol, aunque también se podrá participar entregando un árbol de 1.5 metros de especies nativas como mezquite, palo verde o huizache.

Los organizadores informaron que las inscripciones se pueden realizar a través de la página de Facebook “La Carrera Verde”, y que el registro incluye un kit de corredor con número oficial, un cactus pequeño y una bolsa de semillas de árboles nativos.

Además, se diseñaron medallas ecológicas para las y los participantes, mientras que los kits estarán limitados a mil unidades, las cuales se entregarán al momento de realizar la inscripción.

El evento también contempla la participación gratuita de niñas y niños, quienes recibirán número de corredor, medalla oficial y la posibilidad de participar en rifas de premios.

En la conferencia de prensa realizada en la sala de prensa del IMDEJ, participaron además Karina Robles, en representación de la Cámara Nacional de Comercio; Nova Boy, vocero de Carrera Verde Juárez 2026; y Ra, Dios Egipcio, luchador y diseñador de JL Masks, quienes respaldaron la iniciativa orientada a fomentar el deporte y el cuidado del medio ambiente en la ciudad.

