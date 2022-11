Recibe la UACJ a profesor visitante de universidad canadiense

Ofrecerá cursos sobre traducción, política e historia del idioma inglés.

Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – La Dirección General de Vinculación e Intercambio de la UACJ dio la bienvenida al doctor Marc Pomerleau, especialista certificado como Traductor Jurado en Québec, Canadá, en el idioma inglés, español, francés, portugués y catalán, quien ofrecerá una serie de pláticas y cursos del 8 al 25 de noviembre en diferentes espacios universitarios.

El recibimiento al profesor canadiense se dio en la rectoría de esta casa de estudios por parte de la maestra Tania Hernández García, directora general de Vinculación e Intercambio, quien destacó que Marc Pomerleau contribuirá sin duda en el fortalecimiento de las herramientas de la enseñanza del inglés, especialmente en traducción, tanto en estudiantes como en profesores.

En un primer evento, el doctor Marc Pomerleau impartirá, el 8 de noviembre, una conferencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), sobre traducción y política, en el audiovisual del edificio V, de las 9:00 a las 11:00 horas.

Ciudad Universitaria será sede de la conferencia Translation as a political act in Catalonia, el 9 de noviembre, a las 10:00 horas, en el edificio C.; y del 14 al 17 de noviembre el doctor Pomerleau ofrecerá el curso The history of English and world englishes.

Asimismo, del 22 al 25 de noviembre se desarrollará un curso especializado en traducción español-inglés, para docentes y alumnos de la Subdirección de Lenguas Extranjeras y del programa de licenciatura en Enseñanza del Inglés de la UACJ. (G1 del Instituto de Ciencias Biomédicas, de las 14:00 a 18:00 horas).

El profesor Marc Pomerleau además realiza trabajos de academia de inglés-español con la docente Niurka Isabel Passalacqua Olivera, de la División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria.

La visita de intercambio se realizó a partir del convenio de colaboración de la UACJ con la Embajada de Canadá en la ciudad de Monterrey, dentro del programa denominado Faculty Mobility for Partnership Building.

