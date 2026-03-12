Analizan liderazgo de mujeres en justicia, seguridad y políticas públicas en conversatorio

Publicidad - LB2 -

El encuentro reunió a representantes de academia y gobierno para reflexionar sobre la participación femenina en la toma de decisiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la Semana Conmemorativa de los Derechos de las Mujeres, se realizó el conversatorio “Incidir para transformar: liderazgo de las mujeres en justicia, seguridad y agendas públicas”, un espacio de diálogo enfocado en analizar el papel de las mujeres en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Coordinación de Resiliencia y la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con el objetivo de propiciar un encuentro entre academia, gobierno y sociedad para reflexionar sobre los avances y retos en materia de igualdad.

Durante el evento participaron cuatro ponentes que abordaron distintos aspectos relacionados con los derechos de las mujeres y su participación en espacios de liderazgo dentro de la política, la seguridad pública y la agenda social.

Entre ellas, Yesenia Hidalgo, coordinadora de Resiliencia, expuso sobre la participación política de las mujeres y los avances logrados en materia de paridad y representación en los cargos públicos.

La participación política de las mujeres ha sido resultado de luchas históricas que han permitido consolidar principios como la paridad en los espacios de decisión.

La funcionaria señaló que, aunque se han logrado avances significativos en la representación femenina, persisten retos como la violencia simbólica que enfrentan muchas mujeres cuando acceden a cargos de liderazgo, donde con frecuencia se cuestiona su presencia en esos espacios.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer redes de apoyo entre mujeres y generar espacios de diálogo que permitan compartir experiencias y visibilizar los desafíos que enfrentan en ámbitos como la política, los derechos humanos, la seguridad y la economía.

El conversatorio también buscó promover una reflexión colectiva sobre el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más equitativa, reconociendo que es posible impulsar agendas públicas, ejercer cargos de responsabilidad y desarrollar proyectos personales y familiares.

La actividad formó parte de la XVI Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres, un programa anual de actividades académicas organizado por la UACJ que busca analizar los avances y desafíos en materia de igualdad y derechos para las mujeres.

