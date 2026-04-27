Entrega Municipio 3 mdp a proyecto “Iluminando Mentes” del Presupuesto Participativo

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La iniciativa busca mejorar entornos educativos para jóvenes en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó la entrega de un apoyo de 3 millones de pesos al proyecto “Iluminando Mentes”, iniciativa ganadora del Presupuesto Participativo 2025 enfocada en fortalecer espacios educativos para jóvenes.

La entrega simbólica del recurso se llevó a cabo a través de la Dirección de Participación Ciudadana, con el objetivo de impulsar proyectos comunitarios que mejoren las condiciones de desarrollo para adolescentes y jóvenes.

“Este proyecto representa una gran oportunidad para fortalecer nuestros espacios y generar mejores condiciones para el aprendizaje”

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Autoridades municipales destacaron que este tipo de programas permiten canalizar recursos públicos hacia propuestas ciudadanas, especialmente aquellas orientadas a educación y seguridad.

El proyecto beneficiará directamente a jóvenes en edad formativa, al ofrecer herramientas y entornos más adecuados para su crecimiento integral, en un sector considerado prioritario por su alta participación en la población.

Asimismo, se resaltó que el Presupuesto Participativo se ha consolidado como un mecanismo para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos.

Representantes del sector social señalaron que esta iniciativa permitirá desarrollar acciones de intervención comunitaria, enfocadas en generar oportunidades educativas y fortalecer el tejido social.

Con este tipo de apoyos, el gobierno municipal busca impulsar proyectos que incidan directamente en la calidad de vida de la población, particularmente en jóvenes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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