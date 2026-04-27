Concluye torneo de tiro con arco por aniversario de escuela EEDITA en Ciudad Juárez

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El evento reunió a 43 competidores de ocho clubes en distintas categorías.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de 43 tiradores provenientes de ocho clubes locales, concluyó el torneo conmemorativo por el 16 aniversario de la Escuela de Educación Deportiva de Iniciación en Tiro con Arco (EEDITA).

La competencia se desarrolló en el campo del Punto durante el fin de semana, en un ambiente enfocado en la convivencia deportiva y el desarrollo técnico de los participantes.

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El torneo incluyó diversas modalidades como arco recurvo, barebow, tradicional y compuesto, bajo un sistema de competencia en categorías mixtas.

“Agradecemos a todos los arqueros, entrenadores y familias que apoyan la arquería en nuestra ciudad”

De acuerdo con la organización, los participantes realizaron dos rondas de 36 flechas, utilizando distintos tipos de dianas según la modalidad, lo que permitió evaluar precisión y desempeño en condiciones reglamentarias.

Autoridades deportivas destacaron que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la práctica del tiro con arco en Ciudad Juárez, además de impulsar el desarrollo de nuevos talentos.

El torneo fue organizado por clubes locales vinculados a EEDITA, consolidándose como un espacio de encuentro para atletas, entrenadores y familias involucradas en esta disciplina.

La lista completa de resultados y clasificaciones fue puesta a disposición de los participantes a través de plataformas especializadas, como parte del seguimiento competitivo del evento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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