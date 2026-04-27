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Compite delegación de Chihuahua en tiro con arco en Olimpiada Nacional CONADE 2026

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POR Redacción ADN / Agencias
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El equipo incluye 15 representantes de Ciudad Juárez en distintas categorías.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación de Chihuahua en la disciplina de tiro con arco se reportó lista para participar en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se desarrolla en el estado de Tlaxcala.

El equipo estatal cuenta con la presencia de 15 representantes de Ciudad Juárez, entre ellos 11 arqueros y cuatro entrenadores, quienes iniciaron actividades con prácticas oficiales previo al arranque de las competencias.

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El evento se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, donde se concentrarán atletas de todo el país.

“Más de 500 arqueros competirán en este evento nacional”

La competencia reúne a participantes en diversas categorías, incluyendo sub-16, sub-18 y sub-21, en las modalidades de arco recurvo y compuesto.

El certamen contempla pruebas individuales, por equipos y rondas olímpicas, lo que permitirá evaluar el desempeño de las y los atletas en diferentes formatos de competencia.

Autoridades deportivas señalaron que este evento representa una plataforma clave para el desarrollo de talentos juveniles, así como para la detección de futuros seleccionados nacionales.

La participación de la delegación chihuahuense forma parte del proceso competitivo nacional, en el que se busca posicionar a la entidad en el medallero y fortalecer el nivel deportivo de sus representantes.

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