Gana nadadora juarense tres medallas en Circuito Nacional de Paranatación

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Melissa Alvarado obtuvo dos oros y una plata en competencia celebrada en Morelia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La nadadora juarense Melissa Alvarado Nevárez destacó en la primera etapa del Circuito Mexicano de Paranatación 2026, al obtener dos medallas de oro y una de plata en la competencia realizada en Morelia, Michoacán.

La deportista, representante de Chihuahua, se posicionó en el primer lugar en la prueba de 100 metros estilo pecho, donde registró un tiempo de 2:03.57, superando por un estrecho margen a competidoras de otras entidades.

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Además, consiguió una segunda medalla de oro en la prueba de 200 metros estilo combinado, consolidando su desempeño dentro de la categoría S21, correspondiente a atletas con síndrome de Down.

“Su participación la coloca entre las atletas destacadas del ranking nacional”

En la prueba de 100 metros estilo mariposa, la juarense obtuvo la medalla de plata, sumando así tres preseas en esta etapa del circuito nacional.

El evento, organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reunió a más de 300 atletas de todo el país, quienes buscan mejorar sus marcas rumbo a competencias internacionales.

Las marcas obtenidas en esta competencia serán consideradas para la conformación de selecciones nacionales, en el inicio del ciclo rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Autoridades deportivas señalaron que este tipo de certámenes son clave para el desarrollo y proyección de atletas paralímpicos, además de servir como plataforma para eventos internacionales como el Campeonato Mundial de Natación para Síndrome de Down 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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