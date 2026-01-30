Lanza Gobierno del Estado programa FORCA para impulsar el desarrollo cultural en los municipios

Publicidad - LB2 -

Otorgarán apoyos de hasta 1.5 millones de pesos a proyectos artísticos y culturales en los 67 municipios de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha el Programa de Apoyos a la Cultura “Aurora Reyes” (FORCA), una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo cultural en los 67 municipios de Chihuahua, mediante el financiamiento de proyectos artísticos y comunitarios.

A través de la Secretaría de Cultura, el programa contempla apoyos económicos que van desde los 50 mil hasta un millón 500 mil pesos, destinados a creaciones artísticas, talleres, festivales, exposiciones y otras iniciativas culturales, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y promover la participación local.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información oficial, los ayuntamientos deberán presentar propuestas propias o de artistas y compañías locales, las cuales serán evaluadas con base en criterios de viabilidad, estructura, congruencia y cumplimiento de las reglas de operación, a fin de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

El esquema de financiamiento opera bajo un modelo de aportaciones compartidas, definido conforme al número de habitantes de cada municipio y su clasificación en cinco grupos, que van desde una participación estatal del 25% en el caso de Juárez y Chihuahua, hasta un 80% de aportación estatal para los municipios de menor densidad poblacional.

Los proyectos inscritos serán analizados y dictaminados por el Comité Evaluador de Apoyos Culturales y Artísticos (CEACA), instancia responsable de determinar su elegibilidad y de integrar el padrón de beneficiarios del programa.

Con la puesta en marcha de FORCA, el Gobierno del Estado busca descentralizar los apoyos a la cultura, fortalecer la actividad artística en los municipios y garantizar el acceso a expresiones culturales en todo el territorio estatal, bajo un esquema de corresponsabilidad entre autoridades estatales y municipales.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.