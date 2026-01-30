Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 30, 2026 | 11:05
InicioTelón

Lanza Gobierno del Estado programa FORCA para impulsar el desarrollo cultural en los municipios

Telón

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Otorgarán apoyos de hasta 1.5 millones de pesos a proyectos artísticos y culturales en los 67 municipios de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha el Programa de Apoyos a la Cultura “Aurora Reyes” (FORCA), una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo cultural en los 67 municipios de Chihuahua, mediante el financiamiento de proyectos artísticos y comunitarios.

A través de la Secretaría de Cultura, el programa contempla apoyos económicos que van desde los 50 mil hasta un millón 500 mil pesos, destinados a creaciones artísticas, talleres, festivales, exposiciones y otras iniciativas culturales, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y promover la participación local.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información oficial, los ayuntamientos deberán presentar propuestas propias o de artistas y compañías locales, las cuales serán evaluadas con base en criterios de viabilidad, estructura, congruencia y cumplimiento de las reglas de operación, a fin de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

El esquema de financiamiento opera bajo un modelo de aportaciones compartidas, definido conforme al número de habitantes de cada municipio y su clasificación en cinco grupos, que van desde una participación estatal del 25% en el caso de Juárez y Chihuahua, hasta un 80% de aportación estatal para los municipios de menor densidad poblacional.

Los proyectos inscritos serán analizados y dictaminados por el Comité Evaluador de Apoyos Culturales y Artísticos (CEACA), instancia responsable de determinar su elegibilidad y de integrar el padrón de beneficiarios del programa.

Con la puesta en marcha de FORCA, el Gobierno del Estado busca descentralizar los apoyos a la cultura, fortalecer la actividad artística en los municipios y garantizar el acceso a expresiones culturales en todo el territorio estatal, bajo un esquema de corresponsabilidad entre autoridades estatales y municipales.

Galería

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Se estima un sábado mayormente soleado

Exhortan a la ciudadanía a estar alerta de los cambios en las temperaturas de...
Estado

Aprueban reforma de Francisco Sánchez para eliminar cobro de impuestos en aguinaldo, utilidades y horas extra

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado de Chihuahua...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.