Ganan juarenses tres medallas en Nacional G3 de Taekwondo en Ciudad de México

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Los atletas sumaron puntos clave en el ranking rumbo a próximas competencias nacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Atletas juarenses destacaron en el Campeonato Nacional G3 de Taekwondo, al obtener tres medallas durante la competencia realizada el fin de semana en la Ciudad de México.

Victoria Arreola se coronó con medalla de oro en la categoría infantil -30 kilogramos, consolidándose en una de las divisiones con mayor número de participantes.

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Por su parte, Karim Rodríguez logró medalla de bronce en -27 kilogramos infantil, mientras que Ángela Valenzuela también obtuvo bronce en la categoría -53 kilogramos adulto.

“El evento les permitió sumar puntos en el ranking y medirse ante los mejores competidores del país”

Los resultados representan un avance en el proceso competitivo de los atletas, quienes acumularon puntos importantes para su posicionamiento a nivel nacional.

En el sistema de puntuación, la medalla de oro otorgó el 100 por ciento de los puntos disponibles, mientras que los terceros lugares sumaron unidades equivalentes al 60 por ciento del segundo sitio.

Autoridades deportivas destacaron que este tipo de torneos permite a los competidores fortalecer su nivel técnico y experiencia competitiva, en escenarios de alto rendimiento.

Tras su participación en este certamen, los deportistas enfocarán su preparación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, programada para realizarse en mayo.

La actuación de los juarenses reafirma la presencia de la ciudad en el desarrollo de talento en disciplinas de combate, con proyección a eventos de mayor nivel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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