Imparte Regulación Comercial cursos de manejo higiénico de alimentos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La capacitación es gratuita y requisito para obtener permisos de venta de comida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial continúa con la impartición de cursos de Manejo Higiénico de Alimentos, como parte de las acciones para fortalecer las condiciones sanitarias en la venta de comida en la ciudad.

Este lunes se llevó a cabo la edición número 16 del curso, con la participación de 34 ciudadanos interesados en cumplir con los requisitos para regularizar su actividad comercial.

“Este es un curso gratuito y se realiza en apoyo a las y los comerciantes de comida”

- Publicidad - HP1

Autoridades municipales señalaron que esta capacitación es obligatoria para la obtención de permisos, ya que busca garantizar prácticas adecuadas en la preparación y manejo de alimentos.

El programa está dirigido principalmente a comerciantes del sector alimentario, quienes deben acreditar estos conocimientos como parte de su proceso de regularización.

Asimismo, se informó que los cursos continuarán realizándose de manera periódica, por lo que las personas interesadas pueden inscribirse previamente en el módulo de información de la dependencia.

Las oficinas de Regulación Comercial se ubican en la zona centro de la ciudad, donde también se brinda atención telefónica en horario laboral para resolver dudas y facilitar el registro.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fortalecer la cultura sanitaria y prevenir riesgos a la salud, mediante la capacitación de quienes participan en la preparación y venta de alimentos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.