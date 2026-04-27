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Triunfan boxeadores juarenses en función celebrada en Ascensión

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POR Redacción ADN / Agencias
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Peleadores locales destacan con nocauts y decisiones en cartelera con talento nacional e internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Boxeadores juarenses lograron resultados destacados durante una función celebrada en Ascensión, donde varios peleadores regresaron con victorias en distintas categorías.

Los combates se realizaron en el Centro Cívico Municipal de dicha localidad, donde pugilistas provenientes de Ciudad Juárez mostraron su nivel competitivo ante el público asistente.

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Entre los resultados, destacó el amateur David Vera, quien ganó por nocaut en la división de 70 kilogramos, mientras que Erick Mijares obtuvo la victoria por decisión unánime y Erik López se impuso tras la suspensión del combate por parte del réferi.

“Los boxeadores juarenses conquistaron al público con su desempeño en el ring”

En el ámbito profesional, el debut de Alexander “Diamante” Ruiz, pupilo del juarense Miguel “Mickey” Román, concluyó con triunfo tras vencer a su oponente en una pelea pactada a cuatro rounds en peso gallo.

Asimismo, en la pelea preestelar, el boxeador Miguel “Güero” Macías logró una victoria relevante al derrotar a un ex campeón regional en combate de revancha.

La cartelera incluyó enfrentamientos con participación internacional, lo que permitió elevar el nivel competitivo del evento y ofrecer una función de alto impacto para los asistentes.

Autoridades deportivas destacaron que este tipo de funciones contribuyen al desarrollo del boxeo local, además de proyectar a talentos juarenses en escenarios regionales y nacionales.

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