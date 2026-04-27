Lleva IPACULT obra teatral a secundarias para promover reflexión social en estudiantes

Publicidad - LB2 -

La puesta en escena abordó temas como discriminación, inclusión y empatía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentó la obra “Todos coludos o todos rabones” en planteles de educación secundaria, como parte de una estrategia para acercar contenidos culturales con enfoque social a estudiantes.

La actividad se realizó en la Secundaria Federal No. 18 y la Secundaria Federal No. 19, dentro del programa Festival de Circo y Teatro en el Desierto, donde alumnas y alumnos participaron en esta propuesta escénica.

“La obra fomenta valores como la inclusión, el respeto y la empatía entre las y los estudiantes”

- Publicidad - HP1

La puesta en escena, en formato clown, narra la historia de dos personajes con diferencias visibles, lo que permite abordar temas como el racismo y el clasismo de manera accesible y reflexiva.

A través del humor y el lenguaje corporal, la obra generó un espacio de análisis sobre estereotipos y conductas discriminatorias, promoviendo la participación del público estudiantil.

La presentación estuvo a cargo de la compañía Strongylus Clown, reconocida por su trabajo en teatro físico y contenidos dirigidos a públicos jóvenes.

Autoridades culturales destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la formación de valores en nuevas generaciones, mediante el vínculo entre arte y educación.

El programa forma parte de las acciones del gobierno municipal para impulsar el acceso a la cultura en espacios educativos, fomentando la reflexión social y la participación estudiantil en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.