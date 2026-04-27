Cierra registro para integrar el Gabinete Infantil 2026 en Ciudad Juárez

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La convocatoria busca fomentar participación ciudadana y propuestas de la niñez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este lunes concluye el registro para participar en el Gabinete Infantil 2026, iniciativa del Gobierno Municipal que busca involucrar a niñas y niños en ejercicios de participación ciudadana.

El programa, impulsado por el DIF Municipal en coordinación con la Dirección de Educación, tiene como objetivo promover la expresión de ideas y propuestas enfocadas en el desarrollo social, educativo y comunitario.

“Se busca involucrar a la niñez en la toma de decisiones simbólicas”

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Autoridades informaron que la convocatoria permanecerá abierta durante todo el día, con el fin de brindar una última oportunidad a quienes deseen integrarse a este ejercicio.

El Gabinete Infantil permite a las y los participantes presentar iniciativas y reflexiones sobre su entorno, fomentando valores cívicos y el interés por los asuntos públicos desde temprana edad.

El registro puede realizarse a través de la plataforma digital del DIF Municipal, donde se encuentra disponible la convocatoria completa.

Asimismo, se hizo un llamado a madres, padres y tutores para incentivar la participación de las infancias, al considerar que estos espacios contribuyen a fortalecer una ciudadanía más activa e incluyente.

Este tipo de programas forman parte de las estrategias municipales para impulsar la participación social y el desarrollo integral de la niñez en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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