Presentan estudiantes de UTCJ proyectos finales de cursos de idiomas

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Alrededor de 250 alumnos participaron en actividades de inglés y francés organizadas por el Centro de Idiomas de la universidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), a través de su Departamento de Internacionalización e Idiomas, realizó la presentación de proyectos finales correspondientes al primer módulo 2026 de los cursos impartidos por el Centro de Idiomas.

Durante la jornada, estudiantes de inglés y francés expusieron trabajos elaborados con base en los conocimientos adquiridos a lo largo del cuatrimestre, como parte de las actividades académicas enfocadas en el fortalecimiento de habilidades conversacionales.

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La jefa del Departamento de Internacionalización e Idiomas de la UTCJ, Diana Elizabeth Villaseñor-Hernández, informó que actualmente se cuenta con aproximadamente 250 estudiantes activos, entre niñas, niños, adolescentes y personas adultas inscritas en los distintos niveles de aprendizaje.

“Nuestros estudiantes presentaron proyectos en inglés basados en los conocimientos adquiridos durante el curso. Es una actividad interactiva y abierta a la comunidad”, señaló.

Los cursos iniciaron en enero y forman parte de una estrategia educativa enfocada en el aprendizaje práctico del idioma inglés, mediante dinámicas participativas y ejercicios de conversación.

La funcionaria destacó que el interés por aprender inglés ha registrado un crecimiento importante en Ciudad Juárez, especialmente entre el sector infantil. Indicó que en esta edición se alcanzó por primera vez una matrícula cercana a los 100 estudiantes menores de edad.

“Actualmente el inglés ya no es opcional, es una necesidad en un entorno globalizado y en una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez”, expresó.

Asimismo, la UTCJ informó que el segundo módulo de cursos de idiomas iniciará el próximo 30 de mayo, por lo que invitó a la comunidad interesada a integrarse a la nueva etapa de capacitación lingüística.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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