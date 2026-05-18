Clausura Gobernación Estatal 16 establecimientos por irregularidades en venta de alcohol

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Autoridades realizaron 338 inspecciones en negocios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez durante la última semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Gobernación del Estado realizó 338 inspecciones a establecimientos dedicados a la venta y comercialización de bebidas alcohólicas del 11 al 17 de mayo, operativos que derivaron en la clausura de 16 negocios en distintos municipios de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte oficial, las revisiones tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de venta de alcohol, así como detectar irregularidades relacionadas con permisos, horarios y operación de los establecimientos.

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En la ciudad de Chihuahua fueron clausurados seis negocios, entre ellos tiendas de abarrotes, licorerías, un restaurante y un salón de eventos. Las sanciones se aplicaron principalmente por permisos provisionales vencidos, operar fuera de horario y violaciones de giro.

En Cuauhtémoc, las autoridades clausuraron la tienda de abarrotes “Modelorama Alcaldes” debido a que operaba con permiso provisional vencido.

Ciudad Juárez concentró el mayor número de clausuras, con un total de nueve establecimientos sancionados, incluyendo tiendas de abarrotes, bares, restaurantes y salones de eventos.

Entre las irregularidades detectadas en Juárez destacan negocios que operaban sin permiso, fuera del horario permitido o con violación de giro. Además, el bar “Amores” fue clausurado por el posible hallazgo de estupefacientes al interior del establecimiento.

La dependencia estatal exhortó a las y los propietarios de comercios que expenden bebidas alcohólicas a cumplir con las disposiciones legales vigentes, con el fin de evitar sanciones administrativas y clausuras durante futuros operativos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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