Abre SDR apoyos fiduciarios para facilitar créditos a productores agropecuarios

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Programa busca mejorar acceso a financiamiento para proyectos productivos en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene abierta la convocatoria de apoyos fiduciarios dirigida a productores agropecuarios, con el propósito de facilitar el acceso a financiamiento mediante esquemas de garantía para créditos productivos.

La modalidad fiduciaria consiste en un respaldo económico que funciona como garantía ante instituciones financieras, permitiendo a las y los productores acceder a créditos en mejores condiciones.

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De acuerdo con la dependencia estatal, el programa está dirigido tanto a personas físicas como morales interesadas en fortalecer proyectos relacionados con actividades agrícolas y pecuarias.

La SDR informó que el monto de la garantía será equivalente al 10 por ciento del crédito autorizado por el intermediario financiero.

Asimismo, el esquema aplicará para créditos de hasta 2 millones de pesos.

El programa busca fortalecer la capacidad de financiamiento del sector agropecuario y facilitar el desarrollo de proyectos productivos en el campo chihuahuense.

Las personas interesadas deberán presentar la documentación establecida en la convocatoria publicada en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Las solicitudes se reciben en el Departamento de Financiamiento de la SDR, ubicado en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

La dependencia estatal indicó que el periodo de recepción permanecerá abierto hasta agotar la disponibilidad presupuestal destinada al programa.

Para orientación y asesoría, las y los solicitantes pueden comunicarse al teléfono 614 429-33-00, extensiones 17736, 17706, 12535 y 17701, además del correo electrónico [email protected].

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