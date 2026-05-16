InicioEstado

Abre SDR apoyos fiduciarios para facilitar créditos a productores agropecuarios

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Programa busca mejorar acceso a financiamiento para proyectos productivos en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene abierta la convocatoria de apoyos fiduciarios dirigida a productores agropecuarios, con el propósito de facilitar el acceso a financiamiento mediante esquemas de garantía para créditos productivos.

La modalidad fiduciaria consiste en un respaldo económico que funciona como garantía ante instituciones financieras, permitiendo a las y los productores acceder a créditos en mejores condiciones.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia estatal, el programa está dirigido tanto a personas físicas como morales interesadas en fortalecer proyectos relacionados con actividades agrícolas y pecuarias.

La SDR informó que el monto de la garantía será equivalente al 10 por ciento del crédito autorizado por el intermediario financiero.

Asimismo, el esquema aplicará para créditos de hasta 2 millones de pesos.

El programa busca fortalecer la capacidad de financiamiento del sector agropecuario y facilitar el desarrollo de proyectos productivos en el campo chihuahuense.

Las personas interesadas deberán presentar la documentación establecida en la convocatoria publicada en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Las solicitudes se reciben en el Departamento de Financiamiento de la SDR, ubicado en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

La dependencia estatal indicó que el periodo de recepción permanecerá abierto hasta agotar la disponibilidad presupuestal destinada al programa.

Para orientación y asesoría, las y los solicitantes pueden comunicarse al teléfono 614 429-33-00, extensiones 17736, 17706, 12535 y 17701, además del correo electrónico [email protected].

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Abre Sheinbaum Mayo 2026 con 69% de aprobación

Encuesta de encuestas ubica respaldo mayoritario a la presidenta, con 30% de desaprobación Ciudad de...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Inaugura Maru Campos Subcentro Centinela Chihuahua

Con una inversión de más 285 mdp, brindará servicio a los municipios de Chihuahua,...
Estado

Presentan proyecto para mejorar seguridad vial en cruces de Ferromex en Juárez

Presentado proyecto para mejorar seguridad vial en Juárez, Chih. Voces diversas demandan acción de...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto