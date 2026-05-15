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Entrega Estado más de 21 millones de pesos en estímulos a docentes estatales

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Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Reconocen trayectoria y años de servicio de 325 maestras y maestros del subsistema estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó estímulos económicos por más de 21 millones 118 mil pesos a 325 docentes del subsistema estatal, como reconocimiento a su trayectoria y compromiso en el sector educativo.

La ceremonia fue organizada por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) en el Centro de Exposiciones y Convenciones, donde maestras, maestros y directivos recibieron reconocimientos por 28 y 30 años de servicio en educación básica, además de distinciones por antigüedad en el nivel superior.

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El titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó que este tipo de reconocimientos representan una forma de valorar la preparación, esfuerzo y dedicación del magisterio estatal.

“Reconocer la labor de las y los integrantes del subsistema estatal representa valorar años de esfuerzo, preparación y servicio en las aulas”.

Durante el evento también se entregó la prestación denominada Seguro de Retiro Mutualista a 355 trabajadoras y trabajadores de la educación pertenecientes al subsistema estatal.

El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal, reconoció la dedicación y trayectoria del personal homenajeado por su contribución a la educación en Chihuahua.

Las autoridades rindieron además un reconocimiento especial al profesor Pedro Covarrubias Pizarro, quien ingresó a la Rotonda de Maestros Ilustres por sus aportaciones al ámbito educativo.

En representación de las y los docentes homenajeados, la maestra Perla Ivette Carmona Nájera agradeció el respaldo brindado al magisterio y destacó la importancia de fortalecer la educación como base del desarrollo social.

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