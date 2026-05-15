Entrega Estado más de 21 millones de pesos en estímulos a docentes estatales

Reconocen trayectoria y años de servicio de 325 maestras y maestros del subsistema estatal.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó estímulos económicos por más de 21 millones 118 mil pesos a 325 docentes del subsistema estatal, como reconocimiento a su trayectoria y compromiso en el sector educativo.
La ceremonia fue organizada por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) en el Centro de Exposiciones y Convenciones, donde maestras, maestros y directivos recibieron reconocimientos por 28 y 30 años de servicio en educación básica, además de distinciones por antigüedad en el nivel superior.
El titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó que este tipo de reconocimientos representan una forma de valorar la preparación, esfuerzo y dedicación del magisterio estatal.
“Reconocer la labor de las y los integrantes del subsistema estatal representa valorar años de esfuerzo, preparación y servicio en las aulas”.
Durante el evento también se entregó la prestación denominada Seguro de Retiro Mutualista a 355 trabajadoras y trabajadores de la educación pertenecientes al subsistema estatal.
El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal, reconoció la dedicación y trayectoria del personal homenajeado por su contribución a la educación en Chihuahua.
Las autoridades rindieron además un reconocimiento especial al profesor Pedro Covarrubias Pizarro, quien ingresó a la Rotonda de Maestros Ilustres por sus aportaciones al ámbito educativo.
En representación de las y los docentes homenajeados, la maestra Perla Ivette Carmona Nájera agradeció el respaldo brindado al magisterio y destacó la importancia de fortalecer la educación como base del desarrollo social.
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