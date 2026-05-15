Invita JuárezBus a consultar información en sus redes sociales oficiales

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El sistema de transporte comparte avisos, desvíos, rutas y contenido preventivo mediante plataformas digitales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), invitó a las y los usuarios de JuárezBus a mantenerse informados mediante las redes sociales oficiales del sistema de transporte.

Las autoridades señalaron que en estas plataformas digitales se publica información diaria relacionada con el funcionamiento del servicio, incluyendo avisos preventivos, desvíos temporales y ajustes operativos.

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Las cuentas oficiales se encuentran disponibles como @juarezbusbrt en Instagram y Threads, JuarezBusBRT en Facebook, @Juarez_Bus en X y @juarezbus en TikTok.

Entre los contenidos que se difunden destacan mapas de rutas, ubicación de módulos CAM Móvil, recomendaciones de cultura vial y materiales informativos sobre la operación cotidiana del sistema.

“En estas plataformas se publican alertas sobre desvíos temporales, ajustes operativos, ubicación de módulos CAM Móvil, mapas y avisos preventivos”.

La dependencia indicó que además del contenido informativo, las redes sociales incluyen materiales dinámicos como reels y campañas orientadas a mejorar la experiencia de las personas usuarias.

La Operadora de Transporte recordó que la ciudadanía también puede solicitar información y atención mediante el número de WhatsApp 656-852-7384.

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