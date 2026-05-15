Entrega Estado más de 40 millones de pesos en estímulos a docentes federales

Publicidad - LB2 -

Reconocen a 556 maestras y maestros por 30, 40 y más años de servicio en el sistema educativo federalizado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó estímulos económicos por más de 40 millones de pesos a 556 docentes del subsistema federalizado, en reconocimiento a su trayectoria y años de servicio en el sector educativo.

La ceremonia se realizó en el Centro de Exposiciones y Convenciones y fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; y el dirigente de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán.

- Publicidad - HP1

Durante el evento se reconoció a 97 docentes con 40 años o más de servicio y a 459 trabajadoras y trabajadores de la educación con 30 años de trayectoria laboral.

Las y los maestros con más de cuatro décadas de servicio recibieron el Premio Maestro Ignacio Manuel Altamirano, consistente en una medalla de oro y un estímulo económico de 107 mil 317 pesos.

Por su parte, quienes cumplieron 30 años de labores obtuvieron la Medalla Rafael Ramírez Castañeda, acompañada de una medalla de plata y un apoyo económico de 66 mil 039 pesos.

“Celebramos una vocación que transforma y que merece respeto, gratitud y todo nuestro reconocimiento”, expresó Santiago De la Peña durante la ceremonia.

El Gobierno del Estado informó que la inversión total destinada a estos estímulos asciende a 40 millones 722 mil pesos como parte de las acciones de reconocimiento al magisterio federalizado en Chihuahua.

Durante el acto también se otorgó un reconocimiento especial a los docentes José Andrés Bailón Hernández y María Antonieta Aramburu Saucedo, quienes superan los 50 años de servicio en el sistema educativo.

El maestro Rafael Ortega Rivera, en representación del personal homenajeado, destacó que la labor docente implica formar ciudadanos y acompañar generaciones enteras desde una perspectiva humanista y de servicio público.

La ceremonia incluyó además la presentación oficial del Himno a la Educación, interpretado por la soprano Silvia Esther Sandoval Sánchez y la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.