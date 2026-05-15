Arranca Gobierno del Estado programa “Cuenta Conmigo en tu Colonia” en Los Sauces

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Inician trabajos de bacheo, recarpeteo y rehabilitación urbana en el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha el programa “Cuenta Conmigo en tu Colonia” en el fraccionamiento Los Sauces, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y atender el deterioro urbano en este sector de la ciudad.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) e incluyen trabajos de bacheo, recarpeteo, rehabilitación de camellones, pintura de cruces peatonales y señalética, además de mantenimiento en parques y áreas verdes.

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El representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, señaló que este tipo de intervenciones buscan fortalecer la movilidad y responder a las necesidades prioritarias de las colonias.

“Este tipo de acciones permiten optimizar la movilidad, fortalecer el entorno urbano y atender las necesidades prioritarias de las colonias”.

El funcionario agregó que el programa continuará desarrollándose en distintos sectores de la frontera, con la finalidad de ampliar la cobertura y llevar mejoras urbanas a más zonas habitacionales.

Por su parte, el coordinador de Obras Públicas de la SCOP en la Zona Norte, David Salazar, informó que para la primera etapa de trabajos se desplegarán cuadrillas con camiones y maquinaria especializada para la aplicación de cuatro metros cúbicos de asfalto.

Además de las labores en vialidades, el proyecto contempla la limpieza y mantenimiento del parque del fraccionamiento, corte de césped y rehabilitación de áreas comunes para ofrecer espacios más seguros y funcionales a las familias del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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