Invitan a participar en Expo Viaja 2026 en Ciudad Juárez

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Evento reunirá agencias y promociones turísticas nacionales e internacionales este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, invitó a la ciudadanía a asistir a la edición 2026 de Expo Viaja Ciudad Juárez, evento enfocado en promover destinos turísticos y acercar promociones vacacionales nacionales e internacionales a las familias fronterizas.

La exposición se realizará los días sábado 16 y domingo 17 de mayo, en un horario de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en el Centro de Convenciones Injectronic, con acceso gratuito para las y los asistentes.

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El coordinador de Expo Viaja, Adalberto Castro, informó que participarán alrededor de 30 agencias de viajes y expositores locales y nacionales.

Durante el evento se ofrecerán paquetes turísticos para destinos dentro del estado de Chihuahua, distintos puntos del país y viajes internacionales.

Entre las opciones disponibles habrá promociones para playas, ciudades coloniales y destinos en países como Costa Rica, Colombia, Japón y diversas regiones de Europa.

Asimismo, se promocionarán recorridos turísticos por la Sierra Tarahumara y el Chepe, como parte de la campaña estatal “Chihuahua es para ti, conócelo en tren”.

Los organizadores señalaron que Expo Viaja cumple 20 años como uno de los principales espacios de promoción turística y vinculación comercial del sector en Chihuahua.

El director de Promoción Turística, Germán Orrantia, destacó la importancia de fortalecer la actividad turística mediante espacios que acerquen opciones de viaje y servicios especializados a la población.

Por su parte, el presidente de la Sección de Turismo de Canaco, Jorge Ruiz, recomendó contratar servicios turísticos mediante agencias establecidas para evitar fraudes relacionados con promociones falsas difundidas en internet.

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