Reconocen a Chihuahua por estrategia contra la desnutrición infantil

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Estado participará como capacitador nacional en taller sobre atención integral de la desnutrición aguda infantil.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud de Chihuahua fue reconocida a nivel nacional por la estrategia implementada para la atención integral de la desnutrición infantil, motivo por el cual participa como entidad capacitadora en el taller “Estrategia para el Manejo de la Desnutrición Aguda Infantil (DAI) Nutriendo Futuros Saludables”, realizado en la Ciudad de México.

El encuentro se desarrolla los días 14 y 15 de mayo y reúne a representantes de las 32 entidades del país, así como a instituciones federales y estatales relacionadas con salud y asistencia social.

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La distinción otorgada a Chihuahua derivó de las acciones implementadas desde 2023 mediante un programa intersectorial enfocado en la detección, atención y seguimiento oportuno de casos de desnutrición aguda infantil.

Representaron al estado el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Covián; así como personal especializado del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.

Entre los especialistas participantes se encuentran la gastroenteróloga pediatra Diana Manzanera y los nutriólogos pediátricos Alejandra García y Edgar Chávez, quienes compartirán experiencias y herramientas desarrolladas en la entidad.

El personal del Hospital Infantil de Especialidades impartirá temas relacionados con clasificación de la desnutrición infantil, tratamiento médico-nutricional y criterios de referencia y contrarreferencia.

Asimismo, se abordarán acciones prácticas basadas en casos clínicos para fortalecer la atención en el primer nivel médico.

La estrategia “Nutriendo Futuros Saludables” tiene como propósito fortalecer las capacidades del personal de salud y comunitario para la identificación temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la desnutrición aguda infantil.

El taller reúne a más de 200 participantes de instituciones como DIF, IMSS, IMSS-Bienestar e Issste, quienes posteriormente replicarán las capacitaciones en municipios con mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional.

En la ceremonia de apertura estuvo presente el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que continuará impulsando acciones preventivas y estrategias coordinadas con autoridades federales para mantener al estado como referente nacional en la atención de la desnutrición infantil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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