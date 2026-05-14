Reactivarán transporte público en el Valle de Juárez

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Servicio conectará comunidades de Guadalupe y Práxedis con el sistema JuárezBus.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno informó que se alcanzó un acuerdo con concesionarios del transporte público para reactivar el servicio urbano en la región del Valle de Juárez, en beneficio de habitantes de los municipios de Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Ciudad Juárez.

El acuerdo fue concretado entre la Subsecretaría de Transporte, autoridades municipales y representantes de la empresa STAR Soluciones en Transporte y la concesionaria Transportes Urbanos Valle de Juárez S.A. de C.V.

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Como parte de esta reactivación, el servicio retomará operaciones a partir del 14 de mayo, con rutas orientadas a mejorar la conectividad y facilitar los traslados de las familias de la región.

El recorrido iniciará en el poblado de El Porvenir y concluirá en la estación “Paseo de la Victoria” del sistema JuárezBus, ubicada en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Paseo de la Victoria.

Las unidades realizarán corridas cada hora a partir de las 6:00 de la mañana, con salidas simultáneas tanto desde El Porvenir como desde la estación del JuárezBus.

La última salida se realizará a las 5:00 de la tarde desde ambos puntos del recorrido.

La Subsecretaría de Transporte señaló que la reactivación busca fortalecer el acceso al transporte y mejorar las condiciones de movilidad para habitantes del Valle de Juárez.

El subsecretario de Transporte, Luis Aguirre, destacó que el acuerdo representa un esfuerzo coordinado entre autoridades y concesionarios para restablecer un servicio considerado fundamental para las comunidades de la región.

El Gobierno del Estado indicó que continuará trabajando con municipios y empresas concesionarias para fortalecer el sistema de transporte público y ampliar la conectividad en distintas zonas de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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