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Beneficia Estado a más de 2 mil personas con acciones de prevención de la violencia

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Las actividades incluyeron talleres, atención psicológica y dinámicas enfocadas en salud mental y convivencia social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que durante los meses de marzo y abril brindó herramientas de prevención de la violencia a más de 2 mil personas, mediante acciones coordinadas por el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

Las actividades estuvieron dirigidas principalmente a niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas, en especial del suroriente de Ciudad Juárez, así como a población adulta mediante intervenciones comunitarias y orientación en empresas maquiladoras.

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La coordinadora de la Unidad de Red Infantil del departamento, Ana García, detalló que se desarrollaron rallys, talleres sobre bullying, autoestima y resolución de conflictos, además de pláticas para madres y padres de familia.

También se ofreció atención psicoterapéutica y dinámicas enfocadas en salud mental e inteligencia emocional, con el propósito de fortalecer habilidades emocionales y sociales entre las y los participantes.

“Estas acciones permiten que las y los participantes desarrollen habilidades para identificar emociones, fortalecer relaciones sanas y reconocer conductas de riesgo”.

La dependencia estatal indicó que estas estrategias buscan fomentar entornos más seguros y promover una cultura de respeto, diálogo y prevención desde edades tempranas.

Las autoridades señalaron que este tipo de programas forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la convivencia social y prevenir distintos tipos de violencia en comunidades y centros educativos.

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