Advierte Protección Civil por fuertes vientos y tolvaneras en Chihuahua

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CEPC emite alerta preventiva por ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora este fin de semana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes vientos, tolvaneras y altas temperaturas que se presentarán durante este fin de semana en gran parte del estado.

La dependencia informó que estas condiciones serán generadas por la interacción de diversos fenómenos atmosféricos, entre ellos la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

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Para este sábado se pronostican ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora en municipios de la región centro-sur, como Delicias y Camargo.

Asimismo, se esperan vientos mayores a los 55 kilómetros por hora en zonas del norte, noroeste, centro y sur del estado, mientras que en otras regiones las rachas podrían superar los 45 kilómetros por hora.

La CEPC advirtió que estas condiciones podrían provocar tolvaneras en distintos tramos carreteros, entre ellos Chihuahua-Juárez, Juárez-Janos, Chihuahua-Cuauhtémoc, Chihuahua-Jiménez y Jiménez-Parral.

Para el domingo se prevé un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían superar los 75 kilómetros por hora en municipios del noroeste del estado.

En regiones del norte, centro, sur y noreste, las ráfagas podrían rebasar los 65 kilómetros por hora.

Además de los fuertes vientos, se pronostican lluvias aisladas con posible actividad eléctrica y caída de granizo en zonas del sureste y centro-sur de Chihuahua.

Respecto a las temperaturas, Protección Civil informó que este sábado se esperan máximas de hasta 38 grados centígrados en municipios de la región fronteriza, 37 grados en Delicias, 36 en Camargo y Jiménez, 35 en Chihuahua capital y 33 grados en Ciudad Juárez.

La CEPC recomendó a la población extremar precauciones al conducir por carretera, sujetar firmemente el volante, disminuir la velocidad y encender luces e intermitentes en caso de tolvaneras.

Asimismo, pidió asegurar objetos sueltos, mantenerse alejados de estructuras en mal estado y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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