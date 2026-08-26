Oferta UTCJ más de 40 talleres de Artes y Oficios para la comunidad

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La universidad abrió inscripciones para cursos sabatinos y dominicales dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez abrió las inscripciones para sus talleres de Artes y Oficios, con una oferta de más de 40 cursos dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

La convocatoria es organizada a través de la Dirección de Extensión Universitaria, con el propósito de ampliar las opciones de capacitación, expresión artística y desarrollo de habilidades para la comunidad juarense.

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Como parte de esta nueva etapa, la institución ampliará la programación que habitualmente se desarrolla los sábados y abrirá también talleres los domingos por la mañana, a fin de ofrecer mayores alternativas de participación.

Para niñas y niños se contemplan opciones como dibujo e impresión 3D, mientras que jóvenes y adultos podrán inscribirse en cursos de violín, canto e impresión 3D, entre otras disciplinas.

La oferta incluye talleres orientados al autoempleo y la capacitación, como herbolaria, elaboración de velas aromáticas y jabones, macramé, fotografía, pastelería, repostería, corte y confección, uñas acrílicas, elaboración de piñatas, diseño de cejas, alto peinado, barbería, masajes terapéuticos y electricidad.

El costo de inscripción es de mil 112 pesos para adultos y 850 pesos para niñas y niños. La duración de cada taller varía de acuerdo con el curso seleccionado.

Las actividades se llevarán a cabo durante la mañana y tarde de los sábados, así como los domingos por la mañana, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Luis Carlos Gutiérrez Mena, director de Extensión Universitaria de la UTCJ, informó que durante este periodo se ofrecerán 36 talleres los sábados y siete talleres los domingos, con opciones enfocadas en capacitación para el trabajo, autoempleo y actividades artísticas.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción directamente en el edificio L, oficina de Artes y Oficios de la UTCJ, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Con esta oferta, la universidad busca fortalecer la vinculación con la comunidad y abrir espacios para el aprendizaje de habilidades prácticas, artísticas y productivas para personas de distintas edades.

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