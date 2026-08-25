Participarán más de 7 mil estudiantes de la Zona Norte en sorteo de Generación de Excelencia 2026

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La premiación será el 23 de octubre en el Gimnasio Universitario de la UACJ; se entregarán premios y un automóvil Renault Kwid Iconic 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 7 mil estudiantes de la Región Norte participarán en la ceremonia de premiación del Programa Generación de Excelencia 2026, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La Secretaría de Educación y Deporte informó que el programa reconocerá a alumnas y alumnos con alto desempeño académico de Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Ciudad Juárez, mediante la entrega de reconocimientos y el sorteo de distintos premios.

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Entre los incentivos contemplados se encuentran laptops, tabletas, celulares, relojes inteligentes, bocinas y bicicletas, además de un automóvil Renault Kwid Iconic 2026 destinado a la vertiente de Excelencia Académica.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, informó que la ceremonia busca valorar la trayectoria de estudiantes destacados y dar seguimiento a quienes han mantenido un desempeño académico sobresaliente.

“Este evento tiene el propósito de valorar, aprovechar y dar seguimiento a la trayectoria de jóvenes con alto desempeño académico”, destacó Anaya Moreno.

Ángel Torres Valadez, jefe del Departamento de Seguimiento de Acciones Educativas, detalló que a nivel estatal el programa distribuirá una bolsa total de 8 millones 300 mil pesos en premios, dividida en tres vertientes de participación.

La primera es Premio a tu Esfuerzo, dirigida a estudiantes de secundaria, media superior, superior y técnico superior con promedios de 9.8 a 9.9; la segunda es Generación 10, para quienes obtuvieron promedio perfecto de 10; y la tercera es Excelencia Académica, enfocada en egresados de nivel profesional con los promedios más altos de su generación.

Hasta el momento, la Región Norte registra 5 mil 182 estudiantes inscritos, en su mayoría de secundaria, aunque aún está pendiente el cómputo final correspondiente a los niveles de preparatoria y universidad.

La dependencia destacó también una amplia participación de mujeres, con 3 mil 581 alumnas inscritas hasta la fecha en esta región.

Además de los premios individuales, se otorgarán preseas a instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior con mayor concurrencia, así como medallas especiales para estudiantes con más participaciones continuas en el programa.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, resaltó el compromiso estatal de consolidar este estímulo académico año con año para reconocer el esfuerzo y desempeño de las juventudes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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