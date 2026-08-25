Refuerza Maru Campos sistemas de salud y seguridad en Delicias

Publicidad - LB2 -

La Gobernadora supervisó obras en el Hospital Regional, arrancó pavimentación y entregó 30 patrullas híbridas.

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó una jornada de trabajo en Delicias como parte de la Ruta Chihuahua, donde supervisó obras de salud, dio arranque a trabajos de pavimentación y entregó patrullas híbridas para fortalecer la seguridad pública municipal.

La agenda inició en el Hospital Regional de Delicias, donde la mandataria estatal revisó los avances de la ampliación del área de imagenología, así como trabajos de mejoramiento en quirófanos y en la zona de mastografías.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el Gobierno del Estado, estas acciones incluyen la renovación de espacios y la incorporación de tomógrafos de primer nivel, con el objetivo de beneficiar a familias de Delicias, Meoqui, Rosales, Jiménez y Camargo.

Durante el recorrido, Campos estuvo acompañada por los secretarios de Salud y de Comunicaciones y Obras Públicas, Gilberto Baeza y Jorge Chanez, respectivamente, con quienes visitó áreas como laboratorio, traumatología y consulta externa.

Posteriormente, junto al alcalde Jesús Valenciano y el diputado Roberto Carreón, la Gobernadora encabezó el arranque de la pavimentación de la calle Faisán, obra que contempla una inversión superior a 3.46 millones de pesos y que beneficiará a cerca de 6 mil 500 habitantes de la zona.

Los trabajos de pavimentación incluirán fresado de la carpeta asfáltica existente, colocación de riego de liga, mezcla y renivelación, además de señalética, como parte de las acciones de movilidad previstas para este sector.

Como parte de la jornada, Campos entregó 30 nuevas patrullas híbridas y equipamiento para reforzar a la Policía Municipal de Delicias y contribuir a las tareas de prevención y vigilancia en la región.

Del total de unidades, 16 serán destinadas a la Dirección de Vialidad, 13 a la Policía Municipal y una a Protección Civil, según se informó durante el evento realizado en el Subcentro Centinela.

En ese punto, la mandataria condujo una de las patrullas para constatar su funcionamiento y la incorporación de tecnología orientada a mejorar los patrullajes y la capacidad de respuesta de las corporaciones locales.

“Tomémonos de la mano y veámonos con confianza a los ojos. Que los discursos de odio no nos paren, porque hay esperanza y prueba de ello es este Gobierno del Estado que los cuida”, expresó la Gobernadora.

En las actividades participaron también el alcalde de Rosales, José Andujo; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo; el coordinador de Desarrollo Municipal, Jorge Puentes; el director administrativo del Instituto Chihuahuense de Salud, José Terrazas; así como autoridades municipales y estatales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.