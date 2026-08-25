Mantiene SDR capacitaciones ante posibles casos de gusano barrenador en Chihuahua

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Productores reciben orientación para identificar señales de alerta, atender heridas y tomar muestras ante sospechas de GBG

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural mantiene capacitaciones dirigidas a productores de distintas regiones del estado, como parte de las acciones de prevención y atención ante la emergencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado.

La dependencia estatal informó que estas actividades buscan proporcionar herramientas prácticas para que los productores puedan identificar señales de alerta, atender heridas y realizar una correcta toma de muestras en animales con posibles casos sospechosos.

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Durante las capacitaciones se orienta sobre la importancia de revisar de manera constante a los animales, detectar heridas inusuales y reportar oportunamente cualquier posible caso, con el fin de contribuir a un diagnóstico temprano.

Entre las principales señales de alerta se encuentran heridas que no cicatrizan, sangrado o secreción con mal olor, presencia de larvas o gusaneras, lamido excesivo, picazón, irritación, pérdida de peso o falta de apetito.

La SDR precisó que las lesiones pueden presentarse en zonas como ombligo, orejas, sitios de castración, descorne, heridas abiertas, picaduras de garrapata, vulva y otras aberturas corporales.

Ante una herida sospechosa, se recomienda tomar fotografías con georreferencia de la lesión, del animal completo y de su entorno, además de separar al ejemplar afectado en un lugar limpio, seco y protegido para evitar el contacto de otras moscas con la herida.

La dependencia también indicó que la herida debe limpiarse cuidadosamente con yodo povidona o clorhexidina, y que la toma de muestra debe incluir entre 10 y 12 larvas, preferentemente recolectadas de distintas partes de la lesión con pinzas o cucharilla.

Las larvas restantes deben desecharse de manera segura para impedir que caigan al suelo, mediante una botella o bolsa de plástico cerrada. La SDR informó que distribuye kits que incluyen un contenedor para este procedimiento.

Posteriormente, la curación de la herida debe realizarse con el producto recomendado por un médico veterinario, mientras que el animal tratado debe permanecer en observación durante al menos siete días para verificar su evolución y descartar nuevas gusaneras.

Como parte de las recomendaciones preventivas, la Secretaría exhortó a productores a revisar diariamente o de forma periódica a animales de granja y mascotas, establecer calendarios de vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos, así como acudir con un médico veterinario ante cualquier enfermedad de origen o tratamiento desconocido.

La dependencia reiteró el llamado a reportar de inmediato cualquier animal con gusaneras o sospecha de Gusano Barrenador del Ganado, al señalar que la detección temprana permite actuar de manera oportuna y proteger la sanidad animal en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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