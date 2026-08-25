Alerta Coesvi por fraudes con créditos no solicitados y llamadas falsas

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La dependencia llamó a verificar trámites oficiales y evitar compartir datos personales por llamadas, mensajes o aplicaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura alertó a la ciudadanía sobre casos de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas, aplicaciones móviles y plataformas digitales, relacionados con supuestos trámites, adeudos y créditos no solicitados.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, se ha registrado un aumento en denuncias por delitos informáticos, entre ellos la contratación de créditos a nombre de personas que no los solicitaron y el uso indebido de datos personales.

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El director regional de Coesvi, Óscar Lozoya, informó que se identificaron 14 casos en los que personas se hicieron pasar por empleados del Registro Público de la Propiedad, Coesvi y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de exigir dinero por presuntos adeudos o multas, o para ofrecer falsamente el acceso a programas sociales.

“Coesvi no opera mediante terceros ni solicita depósitos o transferencias para acceder a créditos de materiales, trámites de escrituración o procesos de asignación y venta de lotes y viviendas”.

La dependencia explicó que otra modalidad detectada consiste en el uso de cuentas personales, correos electrónicos y aplicaciones como WhatsApp para contratar préstamos a nombre de las víctimas, quienes suelen detectar el fraude hasta recibir cobros por créditos que nunca gestionaron.

Coesvi llamó a la población a verificar cualquier información directamente con la dependencia y a no compartir contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios ni información personal mediante llamadas o mensajes de procedencia desconocida.

La comisión reiteró que los trámites oficiales deben realizarse únicamente por los canales institucionales, sin intermediarios, depósitos externos o transferencias solicitadas por particulares que se ostenten como gestores.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 629 3300, extensión 55973, así como al servicio de atención mediante WhatsApp en el número 656 818 0988.

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