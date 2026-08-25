Garantiza MediChihuahua medicamentos gratuitos contra hepatitis C en Capasits de Chihuahua y Juárez

Publicidad - LB2 -

Los centros ambulatorios cuentan con tratamientos sin costo para personas con diagnóstico confirmado de hepatitis C.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud informó que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, ubicados en Chihuahua y Ciudad Juárez, cuentan con medicamentos suficientes para atender a personas diagnosticadas con hepatitis C.

A través de MediChihuahua, la dependencia estatal mantiene disponibles tratamientos como Mavyret y Epclusa, los cuales se proporcionan de manera gratuita a pacientes que, tras estudios de diagnóstico y valoración médica, sean candidatos a recibirlos.

- Publicidad - HP1

La disponibilidad de estos fármacos permite dar continuidad a la atención, tratamiento y seguimiento de personas con infección activa por el virus de la hepatitis C, dentro de los servicios que se ofrecen a la población en los Capasits.

El proceso de atención inicia cuando una persona acude a alguno de estos centros para solicitar una prueba de detección. En caso de obtener un resultado reactivo, se emite una solicitud para realizar un estudio de carga viral, con el que se determina si existe una infección activa.

De acuerdo con la información oficial, el estudio de carga viral se obtiene en un periodo aproximado de 20 días. Cuando se confirma la infección, el personal de salud brinda consejería individual para explicar el diagnóstico, los pasos siguientes y las alternativas de tratamiento disponibles.

Posteriormente, se solicita la documentación necesaria para integrar el expediente de la persona usuaria y se agenda una cita para continuar con la valoración médica, etapa en la que se define el tratamiento indicado.

Los Capasits ofrecen atención integral, gratuita y confidencial, enfocada en la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual.

Además, estos centros brindan consulta médica integral, odontología, nutrición, enfermería, vacunación, consejería, atención psicológica, trabajo social y estudios de laboratorio, así como pruebas de detección de VIH y sífilis.

También proporcionan Profilaxis Preexposición y Profilaxis Postexposición, imparten talleres de adherencia, entregan tratamientos antirretrovirales e insumos de protección, sin costo para las personas usuarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.