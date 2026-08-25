Supervisa Maru Campos obras viales en Saucillo, Naica y San Francisco de Conchos

Publicidad - LB2 -

La gobernadora revisó pavimentaciones y rehabilitación carretera con inversión estatal para mejorar la conectividad regional.

Saucillo, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos supervisó avances en obras de infraestructura vial y conectividad como parte de la Ruta Chihuahua, con recorridos por Saucillo, Naica y San Francisco de Conchos, en la región centro-sur del estado.

En Saucillo, la mandataria encabezó el arranque de trabajos de pavimentación en las avenidas Querétaro, Solidaridad, Cipriano, Nogal, 14a y 2 de Abril, obras que beneficiarán a cerca de 6 mil familias.

- Publicidad - HP1

Para estas acciones se destinó una inversión de 4 millones de pesos, como parte de los proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana y las condiciones de traslado en colonias prioritarias del municipio.

“Mantengámonos unidos Saucillo, para adelante. Seguimos trabajando con esperanza porque lo que soñamos, hoy lo estamos cumpliendo”.

Durante su visita, Campos también participó en la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo”, instalada en la cabecera municipal, donde habitantes accedieron a servicios médicos, afiliación a MediChihuahua, alimentos del programa NutriChihuahua, así como entrega de árboles y plántulas.

Posteriormente, la gobernadora se trasladó a la carretera San Francisco de Conchos-Naica, donde revisó los trabajos de rehabilitación de un tramo de 12.79 kilómetros, obra que registra un avance del 74 por ciento y que beneficiará a casi 30 mil habitantes.

La intervención forma parte de un paquete de renovaciones en la zona que comprende 70 kilómetros de bacheo, restauración y nivelación, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y agilizar los traslados de la población y del personal militar en el área de Santa Gertrudis.

El proyecto cuenta con una inversión total de 268.9 millones de pesos, destinada a atender rezagos en infraestructura carretera acumulados durante años en esa región del estado.

“Esto es un trabajo en equipo, estamos aquí los alcaldes, el Ejército y un Gobierno del Estado listo para trabajar y dar resultados, para que todas y todos manejen con seguridad y lleguen siempre a casa”.

En el recorrido participaron autoridades militares, municipales y estatales, entre ellas el titular del Centro de Adiestramiento Nacional, general José Guillermo Lira; representantes de la 42/a Zona Militar; los alcaldes de Saucillo y Delicias, así como funcionarios del gabinete estatal y diputados locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.