Ajusta Educación Básica planeación escolar para ciclo 2026-2027

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Docentes y directivos trabajan en la Fase Intensiva de los CTE para organizar el inicio de clases y reforzar la convivencia escolar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte inició la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, con sesiones orientadas a preparar el arranque de clases en planteles de la entidad.

Las jornadas se llevarán a cabo hasta el 28 de agosto, periodo en el que docentes, directivos y colectivos escolares definirán aspectos académicos y administrativos necesarios para el inicio del nuevo ciclo escolar.

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Durante los trabajos, el personal educativo abordará temas relacionados con el codiseño del Programa Analítico, la función del Consejo Técnico Escolar como comunidad de aprendizaje, el proceso de mejora continua y la organización interna para recibir a las y los estudiantes.

Como parte de la agenda, las autoridades educativas también entregarán a las instituciones los Protocolos para la Convivencia Escolar Armónica, documentos que establecen pautas para prevenir y atender situaciones de violencia dentro de los planteles.

Estos protocolos buscan fortalecer entornos escolares seguros, pacíficos y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, así como brindar herramientas de actuación al personal docente y directivo ante posibles conflictos.

La dependencia estatal señaló que estas acciones permitirán a las escuelas contar con una ruta de trabajo para organizar el inicio del ciclo escolar y garantizar una atención adecuada a niñas, niños y adolescentes en Educación Básica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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