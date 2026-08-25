Cerrará el 31 de agosto convocatoria para cartelera local del FICH-FICUU 2026

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Artistas chihuahuenses podrán registrar propuestas para integrar la agenda local de ambos festivales hasta el lunes 31 de agosto.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura reiteró la invitación a artistas chihuahuenses para participar en la convocatoria que integrará la cartelera local del Festival Internacional de Chihuahua y del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua 2026.

La dependencia informó que el registro permanecerá abierto hasta el lunes 31 de agosto, fecha límite para que personas creadoras, agrupaciones y organizaciones interesadas presenten sus propuestas artísticas.

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De acuerdo con la convocatoria, podrán participar personas físicas o morales legalmente constituidas, así como agrupaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos por las instancias convocantes.

El proceso de inscripción se realiza de manera electrónica a través del sitio de la Secretaría de Cultura, donde están disponibles tanto la convocatoria como el formato de registro para las propuestas.

Las propuestas recibidas serán sometidas a dos fases de revisión. La primera corresponderá a la verificación de requisitos documentales, por lo que solo los proyectos que cumplan con todos los criterios solicitados podrán avanzar a la siguiente etapa.

En la segunda fase, las propuestas serán puestas a disposición de la Comisión de Dictaminación, encargada de evaluar los proyectos conforme a los lineamientos establecidos para la integración de la agenda local.

Una vez concluido el análisis, el Comité de Selección emitirá el fallo con la lista de propuestas elegidas para formar parte de la cartelera del FICH-FICUU 2026.

La notificación a las personas responsables o representantes se realizará mediante las redes oficiales de las instancias convocantes y por correo electrónico, conforme al procedimiento establecido en la convocatoria.

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