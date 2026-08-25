Refuerza Estado coordinación binacional contra rickettsia en Ciudad Juárez

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Personal de salud de la frontera recibió capacitación para fortalecer la detección y atención oportuna de fiebre manchada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, reforzó la capacitación del personal médico en Ciudad Juárez para la detección y atención oportuna de la rickettsia, mediante el curso “Reconoce, Trata y Salva. Fiebre Manchada: Diagnóstico temprano, vida salvada”.

La capacitación se desarrolló durante lunes y martes con la participación de personal de salud de la frontera entre México y Estados Unidos, como parte de las acciones de coordinación binacional para prevenir y atender casos de fiebre manchada.

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El curso estuvo a cargo del doctor Jack Noe Salto Quintana, integrante de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien compartió información técnica orientada al diagnóstico temprano y al manejo oportuno de esta enfermedad.

El director del Distrito 2 Juárez, Rogelio Covarrubias, explicó que la rickettsia es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse mediante la picadura o mordedura de vectores infectados, principalmente garrapatas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la presencia de estos vectores está relacionada con factores ambientales y sociales, por lo que la prevención requiere acciones coordinadas entre autoridades sanitarias, gobiernos y comunidad.

Covarrubias destacó que la colaboración entre México y Estados Unidos, así como entre los tres niveles de gobierno, el sector salud y la población, resulta fundamental para fortalecer la prevención, detección y control de la fiebre manchada.

En la jornada participaron profesionales de urgencias, epidemiología y medicina preventiva, además de personal de primer y segundo nivel de atención de distintos centros de salud.

La Secretaría de Salud indicó que la actualización del personal permite fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles casos, con énfasis en la identificación temprana de síntomas y la atención médica oportuna.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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