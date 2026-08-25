Impulsa Estado Festival de las Culturas en Nuevo Casas Grandes

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El encuentro se realizará el 28 y 29 de agosto con muestras gastronómicas, artesanales y artísticas de siete culturas.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, impulsa el 5º Festival de las Culturas: Una Familia, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en Nuevo Casas Grandes.

El encuentro tiene como objetivo reconocer la diversidad cultural de la región, fortalecer las tradiciones y promover la actividad turística y económica en el noroeste del estado.

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Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, informó que las actividades se desarrollarán en el Corredor de las Culturas, ubicado en el centro de Nuevo Casas Grandes.

Durante los dos días del festival, familias y visitantes podrán disfrutar de expresiones artísticas, gastronomía, artesanías y muestras representativas de siete culturas participantes: mestiza, china, mormona, menonita, rarámuri, N’ndee y LeBarón.

Como parte de la inauguración, el viernes 28 de agosto será presentado un mural conmemorativo en la concha acústica de la Macroplaza, elaborado por el ingeniero y muralista Juventino Alonso Enríquez Blanco.

El sábado 29 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde, se desarrollará el programa principal del festival, con presentaciones artísticas a cargo de las comunidades participantes.

El evento contará además con un corredor gastronómico y artesanal, donde se compartirán alimentos, bebidas, vestimenta, usos y costumbres de las culturas representadas, así como la presencia de artesanos y una muestra de la cerámica de Mata Ortiz.

El Festival de las Culturas: Una Familia forma parte de las acciones apoyadas mediante el programa Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!, por lo que también se busca promover atractivos como el Pueblo Mágico de Casas Grandes, la zona arqueológica y el museo de Paquimé, además de la oferta gastronómica y vitivinícola de la región.

El Gobierno del Estado señaló que este tipo de encuentros permiten visibilizar la diversidad cultural de Chihuahua y generar condiciones para que las comunidades locales se beneficien de la actividad económica relacionada con el turismo y la promoción regional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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