Conectará Cecytech a estudiantes con la industria electrónica mundial

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El subsistema firmó un convenio con Global Electronics Association México para fortalecer capacitación, certificación y vinculación tecnológica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con Global Electronics Association México, con el objetivo de conectar a sus estudiantes con la industria electrónica global.

La alianza permitirá fortalecer la formación técnica del Cecytech mediante el acceso a estándares internacionales, capacitación, certificaciones y herramientas vinculadas con el sector electrónico.

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De acuerdo con la institución, el convenio coloca al subsistema a la vanguardia de la Educación Media Superior en Chihuahua, al acercar a su comunidad escolar a una cadena de valor global relacionada con semiconductores, tarjetas de circuito impreso, arneses y equipos electrónicos.

El acuerdo contempla el acceso a la membresía de Global Electronics Association México, el uso de la plataforma Electronics U, la creación de Capítulos Estudiantiles y una vinculación directa con compañías de alta tecnología.

El documento fue firmado por la directora general del Cecytech, Adriana Ruiz Ramírez, y por la directora general de Global Electronics Association México, Lorena Villanueva, con la participación del subsecretario de Educación en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, como testigo de honor.

“Hoy estamos construyendo un puente directo entre nuestros jóvenes y una industria que se mueve bajo estándares internacionales”, expresó Ruiz Ramírez.

La directora general del Cecytech señaló que esta colaboración permitirá abrir nuevas oportunidades a las y los estudiantes, acercarlos a tecnologías emergentes y prepararlos para competir en áreas estratégicas de la industria.

Ruiz Ramírez indicó que la estrategia responde a la visión de alinear la educación técnica con las demandas actuales y futuras del sector productivo, a fin de fortalecer la vocación industrial de las distintas regiones del estado.

El Cecytech destacó que esta vinculación busca generar mejores condiciones de empleabilidad para las juventudes, mediante una formación más cercana a los requerimientos de empresas de alta tecnología y de la industria electrónica internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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