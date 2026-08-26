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Despliega Estado traslado aeromédico para menor accidentada en Chínipas

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POR Redacción ADN / Agencias
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La adolescente de 14 años cayó en un barranco de 25 metros y fue llevada al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado desplegó un operativo interinstitucional para realizar el traslado aeromédico de una adolescente de 14 años de edad, quien resultó lesionada tras caer en un barranco en el municipio de Chínipas.

De acuerdo con la información oficial, la menor sufrió el accidente luego de resbalar y caer a una profundidad aproximada de 25 metros, situación que obligó a activar de inmediato la movilización de cuerpos de emergencia por la gravedad de las lesiones y la complejidad del terreno.

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En el operativo participó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo equipo de pilotos brindó apoyo para el traslado a bordo de una aeronave Bell 429, utilizada para movilizar a la paciente desde la zona serrana hacia la capital del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil estuvo a cargo de la logística integral del despliegue, con personal operativo y paramédico especializado tanto en tierra como a bordo de la aeronave.

Durante el trayecto, personal paramédico realizó el monitoreo de la adolescente, mientras que en tierra se coordinó la preparación y aseguramiento de la zona de aterrizaje para facilitar el traspaso a una unidad terrestre.

Tras el arribo de la aeronave al área designada junto al Centro de Convenciones de Chihuahua, la menor fue transferida de manera inmediata a una ambulancia para continuar con su atención médica.

La adolescente fue trasladada al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, donde la Secretaría de Salud dispuso de un equipo médico para brindarle la atención requerida.

El operativo permitió coordinar la participación de dependencias estatales para atender una emergencia registrada en una zona de difícil acceso y garantizar el traslado oportuno de la paciente a un hospital especializado.

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