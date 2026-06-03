Lanza UPCH becas de hasta 100 por ciento para nueva carrera en Electromovilidad

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La Universidad Politécnica de Chihuahua busca integrar a la primera generación de estudiantes mediante apoyos en inscripción durante toda la carrera.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) lanzó la convocatoria del programa de becas “Electromovilidad al 100”, dirigido a estudiantes que deseen formar parte de la primera generación de la Ingeniería en Electromovilidad, una de las nuevas ofertas académicas de la institución.

El programa contempla apoyos que van del 50 al 100 por ciento de descuento en el pago de inscripción, beneficio que se mantendrá durante todo el desarrollo de la carrera para quienes resulten seleccionados.

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El rector de la UPCH, Cristopher James Barousse, informó que la convocatoria está dirigida a egresadas y egresados de nivel medio superior interesados en especializarse en un sector con creciente demanda laboral a nivel nacional e internacional.

La Ingeniería en Electromovilidad está enfocada en la formación de profesionales capaces de diseñar, operar y desarrollar tecnologías relacionadas con vehículos eléctricos, sistemas de transporte inteligente y soluciones energéticas sostenibles.

Las personas interesadas deberán registrarse, obtener su ficha de admisión y enviar la documentación requerida al correo electrónico habilitado por la universidad para participar en el proceso de selección.

Entre los requisitos se encuentran una carta de exposición de motivos, una carta de necesidad económica, una carta de recomendación emitida por un docente de bachillerato, así como la constancia o boleta oficial con el promedio final obtenido en el nivel medio superior.

La evaluación de los expedientes estará a cargo de un Comité de Elegibilidad integrado por representantes de Rectoría, áreas académicas y administrativas de la universidad, además de un integrante del Consejo Estudiantil.

La asignación de las becas considerará el desempeño académico, el perfil de cada aspirante y la necesidad económica acreditada, con el propósito de apoyar a estudiantes con potencial para integrarse a esta nueva especialidad.

Los resultados del proceso serán dados a conocer a partir del próximo 15 de junio, fecha en la que también se notificará a quienes obtengan un lugar dentro de la primera generación de esta carrera.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse a través del portal oficial de la Universidad Politécnica de Chihuahua.

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