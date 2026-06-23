Conmemora Gobierno del Estado el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades reconocieron a instituciones y ciudadanos que participan en campañas de donación para fortalecer la atención médica en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, conmemoró el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre con una ceremonia de reconocimiento a instituciones, empresas, organismos y ciudadanos que participan activamente en campañas de donación voluntaria.

Durante el evento, autoridades sanitarias destacaron la importancia de fomentar una cultura de donación permanente para garantizar el abastecimiento de sangre y atender las necesidades de pacientes en hospitales de la región.

- Publicidad - HP1

El director del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias, resaltó la solidaridad de quienes donan de manera voluntaria, al señalar que su participación contribuye a salvar vidas y fortalece los servicios médicos disponibles para la población.

Por su parte, el director del Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas, Gilberto Grijalva, informó que entre 2023 y 2025 el Banco Regional de Sangre realizó más de 43 mil 611 transfusiones, permitiendo brindar atención oportuna a miles de pacientes.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a diversas instituciones que colaboran de manera constante en las jornadas de donación, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

También fue reconocida una niña juarense ganadora del Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026, por una obra enfocada en promover la importancia de la donación altruista de sangre entre la población.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de contar con donadores voluntarios permanentes, ya que la sangre y sus componentes son indispensables para tratamientos médicos, cirugías y atención de emergencias.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para sumarse a las campañas de donación altruista y contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones médicas en beneficio de quienes requieren transfusiones sanguíneas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.