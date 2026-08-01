Emite CEPC aviso por lluvias, vientos fuertes y calor en Chihuahua

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Protección Civil prevé tormentas, rachas superiores a 60 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 39 grados durante el fin de semana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo por lluvias, ráfagas de viento y altas temperaturas previstas durante este fin de semana en distintas regiones del estado.

La dependencia explicó que las condiciones serán generadas por la interacción del monzón mexicano con canales de baja presión, lo que mantendrá inestabilidad atmosférica y posibilidad de actividad eléctrica.

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Para este sábado se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en municipios de la Sierra Tarahumara, entre ellos Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo.

También se pronostican precipitaciones dispersas y chubascos en Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías y Madera, además de vientos con rachas de hasta 65 kilómetros por hora en la región de Camargo.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en Ciudad Juárez y Ojinaga, con máximas de 39 grados centígrados, mientras que Chihuahua y Delicias alcanzarán los 37 grados.

Para el domingo se prevén lluvias de entre 25.1 y 50 milímetros en municipios de la zona serrana, así como precipitaciones aisladas en Juárez, Ahumada, Cuauhtémoc, Bocoyna y Chihuahua.

El viento mantendrá velocidades de entre 20 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en la región de Parral y posibilidad de reducción de visibilidad por tolvaneras.

La CEPC informó que el domingo las temperaturas descenderán en algunas zonas, con máximas de 37 grados en Ciudad Juárez, 38 en Ojinaga, 34 en Delicias y 32 en la ciudad de Chihuahua.

La dependencia pidió evitar el cruce de ríos, arroyos y cuerpos de agua, asegurar techos, láminas y objetos sueltos, además de conducir con precaución sobre pavimento mojado o ante tolvaneras.

Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, reducir la exposición directa al sol y reportar cualquier emergencia a través de la línea 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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