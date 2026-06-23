Reporta FGE identificación de 251 cuerpos del caso Crematorio Plenitud

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A un año del hallazgo, permanecen sin identificar 135 cuerpos y autoridades llaman a familiares a aportar muestras genéticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía General del Estado informó que, a un año del hallazgo de 386 cuerpos en las instalaciones del crematorio Plenitud, han sido identificados 251, mientras que 135 permanecen pendientes de reconocimiento.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridades estatales dieron a conocer los avances de las investigaciones y de los trabajos periciales desarrollados desde el descubrimiento de los restos, ocurrido el 26 de junio de 2025.

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El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, y el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, encabezaron la presentación de los resultados obtenidos por las distintas áreas involucradas en el caso.

La Fiscalía detalló que los trabajos de identificación han permitido avanzar en el reconocimiento del 65 por ciento de los cuerpos localizados, mediante procesos de análisis forense, genética y confrontación de información con familiares.

En el informe también se abordó el estado de las investigaciones penales relacionadas con el funcionamiento del crematorio. Las autoridades recordaron que se ejerció acción penal contra José Luis A. C., señalado como propietario del establecimiento, mientras que Facundo Teófilo M. R., quien laboraba en el lugar, falleció en octubre de 2025 cuando enfrentaba el proceso judicial correspondiente.

Asimismo, se informó sobre la intervención de instancias de control administrativo para revisar posibles responsabilidades de servidores públicos vinculadas con este caso.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado destacó que las familias han recibido acompañamiento psicológico, asesoría y apoyo integral durante las labores de identificación y entrega de restos.

“La participación ciudadana es fundamental para lograr la identificación de los 135 cuerpos restantes y la restitución digna a sus familiares”, expresó Francisco Sáenz Soto.

La Fiscalía hizo un llamado a quienes contrataron servicios de cremación entre marzo de 2022 y junio de 2025 con las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso o Camino al Cielo, para que acudan a realizarse pruebas genéticas gratuitas.

Las autoridades señalaron que estas muestras permitirán fortalecer los procesos de cotejo y avanzar en la identificación de los cuerpos que aún permanecen sin ser reconocidos por sus familiares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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