Alcanzan 41 casos de gusano barrenador en 19 municipios de Chihuahua

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Autoridades confirmaron nueve contagios adicionales; Coronado concentra la mayor incidencia, con nueve casos registrados.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades sanitarias confirmaron 41 casos de gusano barrenador distribuidos en 19 municipios de Chihuahua, luego de detectar nueve nuevos casos durante el corte correspondiente al 31 de julio.

El municipio de Coronado se mantiene como el principal foco de la plaga en el estado, con nueve casos, seguido de Allende, donde se contabilizan cinco. Camargo, Huejotitlán y San Francisco del Oro registran tres casos cada uno.

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Cuauhtémoc, Belisario Domínguez y Jiménez reportan dos casos por municipio. También se mantiene vigilancia en Aldama, Hidalgo del Parral, La Cruz, Matamoros, Rosales, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel y Valle de Zaragoza, con un caso en cada localidad.

El desglose municipal proporcionado contabiliza 38 casos en 17 municipios, por lo que quedaría pendiente precisar la ubicación de tres casos adicionales y de los otros dos municipios incluidos en el reporte estatal.

Como parte de las acciones para contener la propagación, continúa la dispersión de 2.5 millones de moscas estériles en Coronado, zona donde se concentra el mayor número de animales afectados.

La estrategia consiste en liberar ejemplares estériles para que se apareen con las hembras silvestres de la mosca responsable del gusano barrenador, con el propósito de reducir su reproducción y limitar el crecimiento de la población del insecto.

Las autoridades mantienen el monitoreo epidemiológico, la revisión de animales y las medidas de vigilancia en las regiones afectadas, con el objetivo de frenar el avance de la plaga y disminuir sus posibles repercusiones sobre la actividad ganadera de Chihuahua.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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