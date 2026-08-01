Protestan en Ciudad Juárez contra convenio de la JCAS con agencia de Israel

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Activistas exigieron cancelar el acuerdo firmado en 2023 al considerar que mantener vínculos con Israel resulta incompatible con las denuncias por la guerra en Gaza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un grupo de aproximadamente 100 personas se manifestó este sábado en el Monumento a Benito Juárez para exigir la cancelación del convenio de cooperación suscrito en 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel (MASHAV).

Los manifestantes señalaron que consideran incongruente mantener un acuerdo de colaboración con instituciones israelíes debido al conflicto en Gaza y las acusaciones internacionales contra ese país por las acciones militares emprendidas en territorio palestino.

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“No debe mantenerse un convenio diplomático con una nación genocida por el tema de Palestina.”

El convenio, firmado el 23 de febrero de 2023 y con vigencia hasta 2027, tiene como propósito el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer el manejo eficiente del agua en Chihuahua, mediante cooperación técnica entre ambas instituciones.

Los activistas ambientalistas también sostuvieron que el acuerdo carece de validez legal al no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Convenios Internacionales (RENCID), requisito que, de acuerdo con su interpretación de la Ley sobre la Celebración de Tratados, debe cumplirse para este tipo de instrumentos de cooperación.

En respuesta a estos señalamientos, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, rechazó que exista alguna injerencia extranjera derivada del convenio tecnológico y desestimó las críticas al considerar que el tema está siendo utilizado con fines políticos.

“Es mezquino intentar obtener beneficios políticos a partir de este tema.”

Las movilizaciones se realizaron de manera simultánea en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

En esta frontera, los participantes se congregaron sobre la avenida Vicente Guerrero, donde lanzaron consignas relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina, así como por los bombardeos en la Franja de Gaza y la violencia en Cisjordania ocupada.

En la capital del estado se reportó una asistencia aproximada de 200 personas.

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