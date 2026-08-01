Identifican preliminarmente a menor desaparecido entre restos hallados en Villas del Sur

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El cuerpo semienterrado podría corresponder a Ángel Gael Ortega Proo, de 17 años, desaparecido desde marzo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El cuerpo localizado semienterrado en una vivienda del fraccionamiento Villas del Sur fue identificado de manera preliminar como el de Ángel Gael Ortega Proo, de 17 años, quien contaba con reporte de desaparición desde marzo de 2026.

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes durante un operativo de la Unidad de Personas Ausentes y Desaparecidas, cuyos agentes realizaron excavaciones en un domicilio ubicado sobre la calle Hacienda de los Lirios como parte de una investigación.

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Ángel Gael fue reportado como desaparecido desde el 19 de marzo de 2026. Para obtener información que permitiera dar con su paradero, las autoridades ofrecían una recompensa de 200 mil pesos.

De acuerdo con información preliminar, las características físicas y los tatuajes observados en el cuerpo coinciden con los datos incluidos en la ficha de búsqueda del adolescente. La identidad deberá ser confirmada mediante los estudios periciales correspondientes.

Las primeras líneas de investigación señalan que una persona conocida por el joven podría estar relacionada con su muerte y con el ocultamiento del cuerpo dentro del inmueble. También se indaga si el probable responsable abandonó posteriormente la ciudad.

Las autoridades investigan además versiones sobre daños realizados en una parte de la vivienda, presuntamente con la intención de eliminar indicios relacionados con el caso.

El cuerpo fue asegurado y trasladado por personal del Servicio Médico Forense a sus instalaciones, donde se practicarán la necropsia de ley y los análisis necesarios para establecer oficialmente la identidad y la causa de muerte.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y localizar a la persona que pudiera resultar responsable.

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