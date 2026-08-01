Fallece Paty Ulate, regidora de Chihuahua y defensora de los derechos de las mujeres

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La periodista y funcionaria municipal murió la noche del 31 de julio tras enfrentar el cáncer; encabezaba una comisión del Cabildo desde 2021.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Blanca Patricia Ulate Bernal, regidora del Ayuntamiento de Chihuahua y periodista de trayectoria, falleció la noche del viernes 31 de julio después de enfrentar el cáncer.

Desde 2021, Paty Ulate presidía la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde participó en acciones relacionadas con la protección de derechos y la atención de sectores vulnerables en el municipio.

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Durante 2024, la regidora informó que las células malignas habían remitido. Su proceso fue reconocido durante la conmemoración de Octubre Rosa organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, en un encuentro con funcionarias y mujeres que también enfrentaban la enfermedad.

Ulate Bernal desarrolló parte de su trayectoria profesional en el servicio público municipal. Se desempeñó como coordinadora de Comunicación Social durante las administraciones encabezadas por los alcaldes Juan Blanco y Carlos Borruel.

En junio de 2025 asumió temporalmente como encargada del Despacho del Gobierno Municipal, luego de la licencia solicitada por el presidente municipal, responsabilidad que desempeñó como parte de sus funciones dentro del Ayuntamiento.

Tras confirmarse su fallecimiento, familiares, integrantes del Cabildo y funcionarios del Gobierno Municipal de Chihuahua expresaron sus condolencias y manifestaron su pesar por la muerte de la regidora.

Representantes de distintos sectores de la capital del estado reconocieron su trayectoria en el periodismo y la administración pública, así como su trabajo en favor de las mujeres, las familias y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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