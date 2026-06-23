Firma Gobierno del Estado convenio con la FAO para apoyar a productores chihuahuenses

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El acuerdo busca evaluar políticas contra la sequía y beneficiar a más de 57 mil productores rurales en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado firmó un convenio de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de fortalecer políticas públicas orientadas a atender los efectos de la sequía en Chihuahua.

El acuerdo fue encabezado por el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, y por el representante de la FAO en México, Silvio Simonit, quienes formalizaron una agenda de trabajo enfocada en el sector rural, forestal y pecuario.

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La colaboración contempla beneficiar a 57 mil 800 productores rurales de la entidad, mediante el intercambio de experiencias, modelos de atención y soluciones hídricas aplicables a las condiciones climáticas del estado.

Como parte del convenio, ambas instancias desarrollarán el proyecto denominado “Evaluación de impacto a la política de atención a la sequía y elementos clave de las políticas de desarrollo rural en el Estado de Chihuahua”.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que durante 2026 la FAO realizará visitas a productoras y productores en distintos municipios, con el propósito de evaluar los resultados de las iniciativas implementadas frente a la contingencia por sequía.

Para este programa se destinarán 554 mil dólares a través del Fideicomiso FOFAE, recursos que serán orientados a medir y fortalecer el impacto de las acciones en los sectores rural, forestal y pecuario.

El Gobierno Estatal destacó que el acompañamiento de la FAO representa una oportunidad para diseñar estrategias sostenibles en una entidad con alta presión climática e hídrica.

En la firma del convenio también participaron autoridades estatales, entre ellas el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, y el subsecretario Técnico y de Seguimiento de la Oficina de la Gubernatura, Jesús Carrillo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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